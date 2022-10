Zelensky, droni da Iran sono simbolo fallimento Mosca

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - I droni iraniani utilizzati da Mosca sono un simbolo del suo "fallimento militare e politico". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto intervento serale su Telegram. "Il solo fatto che chieda aiuto all'Iran è il riconoscimento da parte del Cremlino stesso del suo fallimento militare e politico", ha aggiunto, "per decenni hanno speso miliardi di dollari per il loro settore militare e industriale e hanno finito per inchinarsi a Teheran per ottenere droni e missili piuttosto semplici". (ANSA).