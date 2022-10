Ancora scontri polizia-manifestanti in periferia Tunisi

(ANSA) - TUNISI, 19 OTT - Quinta notte di scontri tra polizia e manifestanti a Cité Etthadamen, quartiere popolare e periferico di Tunisi, dopo la morte di un giovane giovedì scorso rimasto ferito durante un inseguimento con le forze dell'ordine lo scorso agosto. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che le proteste si allargate anche a Cité Ezzouhour 4. Le forze dell'ordine hanno dovuto nuovamente far uso di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, giovani e giovanissimi, che hanno ribaltato e bruciato cassonetti dell'immondizia e pneumatici. Malek Slimi, 24 anni, è morto giovedì scorso all'ospedale Charles Nicolle della capitale, cinquanta giorni dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva. Dopo i suoi funerali venerdì, sono cominciati i disordini, per i quali la polizia ha già fermato una decina di persone nei giorni scorsi, di cui 3 solo ieri per associazione a delinquere, secondo la Guardia nazionale. (ANSA)