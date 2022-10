Cade nel Tevere mentre cerca di farsi un selfie e fa un volo di 10 metri: grave una donna di 48 anni

Un volo di una decina di metri nelle acque del Tevere. Caduta provocata, secondo una prima ricostruzione, dal tentativo di farsi un selfie, di immortalarsi in uno dei luoghi simbolo della Capitale e anche punto di riferimento della movida, Ponte Milvio. E’ la disavventura dalle tinte drammatiche vissuta da una donna di 48 anni che è stata salvata grazie all’intervento de i vigili del fuoco e dagli agenti della polizia ed ora in ospedale in condizioni gravi.

Tutto è avvenuto in pochi istanti, intorno alle 12 di oggi. La donna, cittadina italiana, nel tentativo di scattarsi una foto avrebbe perso l’equilibrio. Un movimento sbagliato e la caduta nel fiume. Un volo parzialmente attutito da alcuni rami di un albero che hanno reso meno rovinoso l’impatto con l’acqua. La scena non è passata inosservata alle persone presenti in zona che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto gli agenti del reparto Volanti che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso.

L’intervento della Fluviale e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco è stato rapido: i soccorritori si sono calati con una imbracatura mentre la donna, con tutte le sue forze, ha evitato che la corrente la trascinasse via. Per recuperarla dalle acque è stata quindi «agganciata» e assicurata ad una barella per essere riportata in superficie. I soccorritori l'hanno affidata agli operatori del 118 che hanno 'stabilizzatò la paziente, che nella caduta ha riportato ferite gravi. Poi trasferita all’Umberto I dove è arrivata in codice rosso. L'episodio di Ponte Milvio si è consumato a distanza di 24 ore dal tentativo di suicidio di una donna che ieri mattina ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da Ponte Marconi. Un passante ha assisto alla scena ed ha chiamato il 112. Immediatamente la Squadra Fluviale Tevere ed Acque Interne della Questura di Roma è scesa sotto l’argine del fiume per ricercare la persona. Chiamando a gran voce nella speranza di una risposta, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dalla voce della donna che chiedeva aiuto. A quel punto gli agenti hanno visto la donna aggrappata ad una piattaforma galleggiante e sono riusciti a legarle una corda intorno alla vita e a tirarla fuori salvandole la vita e affidandola al personale medico nel frattempo giunto sul posto. In stato confusionale e di ipotermia, è stata trasportata in codice rosso al San Camillo per essere sottopost a ad ulteriori accertamenti.