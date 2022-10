Cade sul fucile e si spara, muore cacciatore bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 19 OTT - Un cacciatore di 78 anni è stato trovato senza vita nelle campagne di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. L'uomo secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute, sarebbe inciampato e cadendo sarebbe partito un colpo di fucile che lo ha ucciso. Inutile l'intervento dei soccorsi. Si tratta del secondo incidente di questo tipo avvenuto oggi in Lombardia. Nel Pavese, alla periferia di Mortara, un 67enne è scivolato e così ha fatto partire un colpo di fucile che lo ha ferito alla tibia. l colpo ha provocato una lesione grave, interessando anche l'osso: per questo è stato necessario il trasferimento in un centro specializzato, ovvero il San Gerardo di Monza. (ANSA).