Crollo Università: Procura Cagliari apre inchiesta

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati, per il crollo della palazzina che ospita la Facoltà di Lingue dell'Università del capologuo sardo, all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino. Ancora non è stato deciso per quale reato preocedere: o crollo colposo di edificio o disastro colposo, due capitoli che potrebbero anche essere contestati entrambi. Il procuratore Paolo De Angelis ha affidato l'inchiesta al pm Giangiacomo Pilia, che ha delegato le indagini ai vigili del fuoco, Spresal, Asl di Cagliari e altri enti che si occupano di edilizia pubblica. Nelle prossime ore, sulla base delle prime verifiche e delle relazioni che arriveranno in Procura, il magistrato deciderà il tipo di reato. (ANSA).