La Gran Bretagna cerca veterinari, tossicologi, avvocati ed economisti. "Il dopo Brexit mal pianificato"

Il Regno Unito riesce a malapena a gestire le nuove condizioni del commercio internazionale a causa di una non efficiente preparazione e pianificazione, questo è quanto è emerso dal un report di una commissione d’indagine in seno alla Camera dei Comuni, intitolato "Regulating After EU Exit. "Dopo quasi due anni dall’abbandono dell’Unione Europea ci sono ancora carenze di alcune figure professionali tra cui: veterinari, tossicologi, avvocati ed economisti. La scarsa preparazione e pianificazione unita alle condizioni politiche determina come risultato l’esposizione dei consumatori e delle imprese a rischi enormi", dichiara Meg Hillier, parlamentare che presiede la Commissione parlamentare. Lo riporta "theguardian.com" nella sua versione online. Sebbene il report abbia, dai dati raccolti sul comparto agroalimentare, chimico e della concorrenza, evidenziato che si fosse sulla strada della collaborazione con le controparti internazionali, ha al contempo evidenziato gli effetti sulle imprese e sui consumatori della perdita di accesso ai sistemi e ai dati europei. Ad esempio, la Food Standards Agency ha perso accesso ai sistemi europei che fornivano informazioni sulla salubrità dei cibi e/o sulla rischiosità degli stessi agli stati membri. L’aver abbandonato il regime regolatorio europeo Reach, sui prodotti chimici, costerà al Regno Unito cifre ingenti per replicarne uno proprio.

I regolatori stanno operando nel senso di mitigare tali asperità, ma in molti casi le misure sono "time consuming" e probabilmente destinate ad aumentarne i costi nel corso dei prossimi anni. Altresì critica è la ricerca e il reclutamento di staff tecnicamente preparato: i veterinari ad esempio che dovranno certificare la rispondenza ai requisiti dei prodotti animali e di origine animale che dovranno essere esportati. Il report allarma sui potenziali danni al comparto agroalimentare se i tagli annunciati nella spending review entrassero in vigore. Una riduzione nel numero dei veterinari, scrive ancora il giornale inglese, avrebbe un impatto fortissimo sull'industria della carne, la quale non potrebbe immettere sul mercato i propri prodotti senza la prevista autorizzazione veterinaria. Se sono stati compiuti sforzi in settori quali la pesca per cercare di razionalizzare il peso della burocrazia, il report ha riscontrato che dopo 21 mesi la carenza di veterinari produce ancora effetti sul sistema. L’autorità sulla concorrenza, Competition and Markets Authority, era alla ricerca di avvocati ed economisti cercando di strapparli al settore privato mentre sia Food standard Health and Safety Executive stentano ad assumere tossicologi in numero sufficiente.