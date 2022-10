Biden ringrazia Truss, prosegue stretta cooperazione con Gb

(ANSA) - WASHINGTON, 20 OTT - "Gli Usa e il Regno Unito sono forti alleati e amici duraturi, e questo fatto non cambiera' mai. Ringrazio la prima ministra Liz Truss per la sua partnership su una serie di questioni, compresa il chiedere conto alla Russia delle sue responsabilita' per la sua guerra contro l'Ucraina": lo afferma in una nota Joe Biden dopo le dimissioni di Liz Truss, assicurando che "continueremo la nostra stretta cooperazione con il governo britannico mentre lavoriamo insieme per affrontare le sfide globali che stanno di fronte alle nostre nazioni". (ANSA).