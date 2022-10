Erdogan, processare Armenia all'Aia per distruzione Karabakh

(ANSA) - ISTANBUL, 20 OTT - La "distruzione del Karabakh" da parte dell'Armenia dovrebbe essere portata davanti alla Corte internazionale di Giustizia dell'Aia. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo azero Ilham Aliyev in Azerbaigian. "La questione dovrebbe essere portata davanti alla Corte internazionale di Giustizia dell'Aia e per metterli all'angolo dovrebbe essere chiesto un compenso", ha detto Erdogan, come riporta la direzione delle comunicazioni presidenziali di Ankara. (ANSA).