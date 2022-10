Mobilità sostenibile sui Passi Dolomiti, accordo con Mims

(ANSA) - BELLUNO, 20 OTT - Al via la regolamentazione del traffico veicolare sui passi dolomitici, con l'istituzione di una 'Low Emission Zone' nell'area geografica intorno ai Passi di Gardena, Campolongo, Pordoi, Sella e nelle valli circostanti della Val Gardena, Val Badia, Val di Livinallongo e Val di Fassa. Lo prevede un protocollo d'intesa firmato dai Ministri Giovannini e Colao con le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Veneto. Si creano così i presupposti - spiega una nota congiunta - per forme di regolamentazione del traffico, anche attraverso sistemi digitali, in un ambiente sensibile come le Dolomiti, patrimonio Unesco. (ANSA).