Polonia, evidente fallimento politica tedesca su gas russo

(ANSA) - BRUXELLES, 20 OTT - Nuovo affondo del premier polacco, Mateusz Morawiecki, contro la Germania. "Il gas russo, teoricamente a buon mercato, doveva essere una benedizione per la Germania ed è divenuta una maledizione per tutta l'Europa", ha affermato il premier, entrando al vertice dei leader europei. "Oggi tutti i paesi vedono il fallimento della politica tedesco-russa", ha sottolineato Morawiecki, che ha poi ribadito la ricetta polacca per far fronte al caro energia, ossia la sospensione del sistema di scambio delle quote di emissioni della Ue (Ets) e l'introduzione di un tetto al prezzo del gas. "Gli Stati membri - ha concluso - devono capire che anche i regolamenti dell'Ue nel settore dell'energia sono utilizzati dalla Russia per il ricatto energetico". (ANSA).