Ragazzo investito: positiva ai test, arrestata conducente

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - E' stata arrestata la ragazza di 23 anni che la notte scorsa ha investito ed ucciso il 18enne Francesco Valdiserri in via Colombo a Roma. La giovane, in base a quanto si apprende, è risultata positiva agli esami tossicologici ed alcolemici. Per lei l'accusa è di omicidio stradale. La ragazza è ora agli arresti domiciliari. La ragazza, dopo il tragico impatto, è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio per alcune ferite e lì sottoposta agli esami di rito. L'arresto è stato effettuato dagli agenti della Polizia Locale dell'XI Gruppo, diretti da Massimo Fanelli. Le forze dell'ordine hanno proceduto anche al sequestro dell'auto, a bordo della quale - al momento dell'incidente - si trovava anche un passeggero di 21 anni che ha riportato lievi ferite. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. (ANSA).