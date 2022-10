Caso Bilal: pm minori chiede la convalida dell'arresto

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La Procura per i minori di Milano ha chiesto la convalida dell'arresto per Bilal, il minorenne marocchino protagonista nelle ultime settimane di una decina di episodi di furti, rapine e fatti violenti nel capoluogo lombardo. Per ora il ragazzino, che secondo gli ultimi accertamenti medici avrebbe 14 anni e non 12 (non sarebbe imputabile in questo caso) come era emerso in un primo momento, resta nel Centro di prima accoglienza di Torino in stato d'arresto. Cpa dove è stato portato dopo essere stato bloccato nella notte tra mercoledì e giovedì per l'ennesima rapina a due passanti, sempre in zona Stazione Centrale. Nelle prossime ore, probabilmente domani, si terrà l'udienza davanti al gip del Tribunale per i minorenni che dovrà decidere se convalidare l'arresto e soprattutto se applicare una misura cautelare, come richiesto dalla Procura. Il provvedimento d'arresto è stato motivato dalla Procura con il risultato di un nuovo approfondimento tecnico sull'età del ragazzino, condotto dal Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano. (ANSA).