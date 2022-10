Meloni, consultazione-lampo al Colle. «E' andata bene. Le idee sono abbastanza chiare»

La presidente di FdI, Giorgia Meloni, è arrivata al Colle per le consultazioni a bordo di una Fiat 500 bianca. Ad accompagnarla all’ingresso del Quirinale i capogruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. La Meloni ha lasciato l'auto nel piazzale ed è entrata a piedi salutando la piccola folla presente.

«E' andata bene. Le idee sono abbastanza chiare». Così Giorgia Meloni risponde ai cronisti che le chiedono del rapidissimo colloquio con Sergio Mattarella.

"La delegazione di centrodestra ha convenuto sulla necessità di dare a questa Nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile, le urgenze sono moltissime". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni al Quirinale. "Tutta la colazione ha dato un'indicazione unanime come rappresentanza proponendo l'indicazione della sottoscritta per formare il nuovo governo. Ora attendiamo le indicazioni del presidente della Repubblica", ha aggiunto sottolineando come "siamo pronti perché vogliamo procedere nel minor tempo possibile". Meloni, infine, ha chiosato sottolineando che "spettiamo l'indicazione del presidente Mattarella che ringraziamo per il suo magistero".