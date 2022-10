Gb: Penny Mordaunt ci prova, prima candidata a dopo Truss

(ANSA) - LONDRA, 21 OTT - La ministra Penny Mordaunt, brexiteer pragmatica e attuale Leader of the House alla Camera dei Comuni, è la prima candidata a scendere ufficialmente in campo per la successione a Liz Truss come leader Tory e prossima premier britannica. Sono in corsa - ha twittato Mordaunt, giunta terza nella sfida di questa estate dopo le dimissioni di Boris Johnson - "per unire il Paese, attuare i nostri impegni e vincere le prossime elezioni politiche". La sua candidatura anticipa quelle attese dai due favoriti: l'ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e lo stesso Johnson, accreditato di un possibile ritorno in sella. (ANSA).