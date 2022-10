'Per la nostra sicurezza dell'approvvigionamento'

(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - "Abbiamo concordato che, anche se ci sarà un tetto al gas in Europa, questo non influirà sui contratti a lungo termine senza i quali l'approvvigionamento di gas dell'Ungheria sarebbe impossibile da un giorno all'altro: in altre parole, siamo stati esentati dal tetto al gas in modo che non minacci la nostra sicurezza dell'approvvigionamento di gas". Lo sostiene il premier ungherese Viktor Orban, stando al suo portavoce Zoltan Kovacs. (ANSA).