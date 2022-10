Gas, Meloni ai vertici Ue: "Intervento rapido per ridurre i prezzi"

Esito del Consiglio europeo e crisi energetica, guerra in ucraina, attuazione del pnrr e politiche di coesione, un prossimo viaggio a Bruxelles: secondo quanto si apprende sarebbero questi i temi al centro dei colloqui telefonici di oggi tra il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e i vertici delle Istituzioni europee. «Dobbiamo assolutamente lavorare per un rapido intervento di riduzione dei prezzi dell’energia per famiglie ed imprese» avrebbe detto Meloni, che intende pianificare quanto prima una visita a Bruxelles per confrontarsi con i vertici delle istituzioni