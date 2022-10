Uccisi treno: erano una coppia che amava gli animali

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Si chiamavano Heros Gobbi, di 46 anni, e Patrizia Libutti, di 45, le due persone travolte e uccisi nel tardo pomeriggio di ieri da un treno a lunga percorrenza non lontano dalla casa dove convivevano a Gussago, in provincia di Pavia. Pare fossero in giro con il cane che non è stato però ritrovato. Il profilo Instagram di Heros racconta tanto della sua passione per gli animali. Nell'ultimo video, di diverse settimane fa, mostra i suoi due cani, uno piccolo e uno bianco e nero di taglia media e un coniglio domestico. Anche sul profilo di Patrizia, anzi Patti, che ha due figli, c'è una foto con il cane più grande, Ivan, che la coccola mentre lei è a casa con la febbre. Le loro iniziali H e P con un cuore al centro sono lo sfondo che lei aveva scelto per il suo profilo Facebook. Resta da capire per quale ragione i due si trovassero sui binari quando è arrivato il treno proveniente da Milano e diretto a Pavia. (ANSA).