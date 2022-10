Bruxelles scende in piazza per il clima, attesi in migliaia

(ANSA) - BRUXELLES, 23 OTT - Diverse migliaia di manifestanti sono attesi questa domenica alle 13 alla Gare du Nord di Bruxelles, punto di ritrovo da cui scatterà la grande marcia per il clima indetta dalla Coalition Climat, che tra i suoi membri conta tra gli altri Greenpeace, Amnesty International e il Wwf. La manifestazione attraverserà la capitale belga a partire dalle 14 e terminerà il suo percorso intorno alle 17 al Parc du Cinquantenaire. A due settimane circa dalla conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima (Cop27) che dal 6 al 18 novembre riunirà i leader mondiali a Sharm el-Sheikh, in Egitto, la Coalition Climat ritiene che sia "ancora possibile limitare il riscaldamento globale a +1,5ºC rispetto all'era pre-industriale". "Ogni decimo di grado conta. Ciò richiede ora azioni politiche concrete e forti", sottolineano gli organizzatori. Al centro della mobilitazione anche le minacce al sistema alimentare globale, come siccità, inondazioni e declino della biodiversità. Diverse organizzazioni di agricoltori guideranno la processione per sottolineare "l'urgenza di sostenere la transizione agro-ecologica e solidale dei sistemi alimentari attraverso politiche pubbliche, e sostegno finanziario". La Coalizione chiede anche alle autorità di accelerare la velocità di ristrutturazione degli alloggi, di ridurre le emissioni di CO2, in particolare quelle delle auto, puntando a un migliore trasporto pubblico, e di tassare gli eccezionali profitti delle compagnie del settore energetico. (ANSA).