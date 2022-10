Ordigno esplode nel quartiere Pianura a Napoli,nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Un ordigno è stato fatto esplodere la scorsa notte in via Evangelista Torricelli, nel quartiere Pianura a Napoli, non lontano dal portone di ingresso del civico 372. La detonazione non ha causato danni o feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che indagano sull'accaduto. Ventiquattr'ore prima un altro ordigno era stato fatto esplodere da ignoti in un diverso quartiere della zona occidentale della città, in via Diocleziano, all'esterno di un negozio di telefonia. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati alle tensioni tra gruppi criminali che si contendono il controllo sulla periferia ovest di Napoli. (ANSA).