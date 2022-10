S.Giuliano di Puglia, donate a comunità 500 opere di 'mail art'

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 23 OTT - Cinquecento opere di artisti di tutto il mondo saranno donate dal Centro culturale "Il Campo" di Campomarino a San Giuliano di Puglia (Campobasso) che si appresta alla dolorosa commemorazione delle vittime del crollo della scuola "Jovine", 27 bambini alunni e la loro maestra, a vent'anni dal terremoto del 31 ottobre 2002. Oggi, nel Museo multimediale della memoria del terremoto (M3TE), consegna alla comunità delle 500 opere di 'mail art', formato cartolina, rimaste chiuse in un baule dopo l'esposizione del 2003 allestita nel paese terremotato per iniziativa di Renato Marini. L'artista, fondatore del Centro culturale "Il campo", è presente alla cerimonia con il sindaco attuale Giuseppe Ferrante, quello dell'epoca Luigi Barbieri, a Santo Marra, autore del Parco della Memoria e del concept Museo del terremoto, al Comitato vittime della scuola. La celebrazione della Giornata della memoria prevede tre giorni di eventi. Il 29 ottobre, alle 9, Giornata dedicata ai bambini nel centro polifunzionale. Il 30, alle 17, premio letterario "Le fiabe dedicate agli Angeli di San Giuliano" di Paolo Cortopassi, alle 18 presentazione del podcast film documentario e interviste di Pino Ciociola. Il 31 ottobre momento di raccoglimento alle ore 11.32 nel cimitero con deposizione di una corona di fiori nel Parco della memoria. Alle 16 un focus sugli edifici e fondi Pnrr, "Dopo vent'anni da San Giuliano cosa è cambiato?" a cura di Tony Nira, giornalista di Avvenire; alle 16.45 consegna di targhe della solidarietà ai sindaci italiani, alle 17 santa messa nella chiesa madre, alle 18.45 Claudio Ruzza, procuratore presso il Tribunale dei minori di Campobasso presenta il suo libro "Disastri italiani" (edizioni La compagnia del libro). Saluti del sindaco Ferrante e interventi del sindaco di Termoli Francesco Roberti, di Nicola Morra già presidente Antimafia del coordinamento nazionale "Noi non dimentichiamo", il comitato Vittime della scuola. Alle ore 20 fiaccolata lungo il percorso della memora. Alla cerimonia in cimitero parteciperanno anche il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il parlamentare molisano Lorenzo Cesa, oltre ad amministratori regionali e locali. (ANSA).