Auto travolge bici: condizioni ragazzino molto gravi

(ANSA) - FIUME VENETO, 24 OTT - Restano molto gravi e preoccupanti le condizioni del ragazzino di 15 anni investito da una vettura, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, nella tarda serata di ieri, a Fiume Veneto (Pordenone). E' ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone: la prognosi è riservata. Secondo una ricostruzione, l'adolescente avrebbe attraversato la strada proprio mentre sopraggiungeva un'auto, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso. Considerate le gravi ferite riportate nell'urto - il giovane è finito a molti metri di distanza - è stata inviata anche un'automedica, prima del ricovero d'urgenza a Pordenone. L'autista del veicolo è indagato per lesioni: le accuse a suo carico dipenderanno dagli accertamenti sulla velocità del veicolo, sulla dinamica dell'investimento e sulla prognosi del ferito. (ANSA).