Droga: smantellati 2 gruppi a Taranto, 16 arresti

(ANSA) - TARANTO, 24 OTT - Un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 16 persone è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Taranto. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di aver costituito un'associazione per delinquere, articolata in due gruppi, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con basi nella città vecchia e nel quartiere Paolo IV di Taranto. Le indagini, condotte dalla sezione operativa della Compagnia carabinieri di Taranto e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, hanno permesso di sequestrare complessivamente quasi 3 kg di sostanza stupefacente di vario tipo e 20mila euro in contanti. Gli arrestati utilizzavano un'abitazione sfitta come presunta base per i traffici illeciti. L'appartamento, occupato abusivamente, sarebbe stato trasformato in un vero e proprio "fortino della droga", grazie all'istallazione di porte blindate, grate antintrusione e telecamere. All'attività hanno partecipato circa 60 militari, con ausilio di unità cinofile e dello Squadrone Cacciatori "Puglia". (ANSA).