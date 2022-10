Femminicidio a Bolzano: uccisa una donna di 35 anni, si cerca il marito

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Si sta cercando il marito della giovane donna trovata trovata ieri uccisa nel suo appartamento a Bolzano. La vittima Alexandra Elena Mocanu, 35 anni originaria dalla Romania, da poco tempo viveva nel capoluogo altoatesino, dove lavorava come barista. L'allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio dopo una segnalazione dei parenti del marito Avni Mecje. L'uomo durante una telefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato. Si sarebbe allontanato da Bolzano con la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere diretto in Albania, il suo paese d'origine. Nell'appartamento in viale Trieste 42 la polizia ha trovato la salma della giovane donna avvolta in una coperta. Sul posto sono anche intervenuti la scientifica e la pm Claudia Andres, che coordina l'inchiesta. (ANSA).