Nato, 'accuse Mosca su bomba sporca Ucraina sono assurde'

(ANSA) - BRUXELLES, 24 OTT - "L'accusa che l'Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche in Ucraina è assurda". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista a Politico Europe. "Ciò che ci preoccupa è che questo fa parte di uno schema che abbiamo già visto in precedenza da parte della Russia - in Siria, ma anche all'inizio della guerra, o poco prima dell'inizio della guerra a febbraio. E cioè che la Russia accusa altri di fare ciò che intende fare lei stessa", ha sottolineato Stoltenberg. (ANSA).