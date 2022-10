Nucleare: Iran, determinati a raggiungere accordo

(ANSA) - TEHERAN, 24 OTT - L'Iran è determinato a raggiungere un accordo buono, forte e sostenibile nei colloqui per la rimozione delle sanzioni e il rilancio del patto nucleare del 2015. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, come riporta Tasnim, durante una telefonata con l'omologo dell'Oman Sayyid Badr Albusaidi, in cui ha lodato gli sforzi di Muscat nei colloqui sul nucleare. Le autorità dell'Oman hanno agito come mediatrici tra l'Iran e gli Stati Uniti, soprattutto nei colloqui sul nucleare che si trovano in un fase di stallo a causa di questioni politiche ancora irrisolte tra Washington e Teheran. L'Iran ha sollecitato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a porre fine alle inchieste sul ritrovamento di tracce di uranio in siti atomici iraniani non dichiarati. (ANSA).