Parigi-Londra-Usa, 'Mosca non ci inganna con bomba sporca'

(ANSA) - PARIGI, 24 OTT - "Nessuno si lascerebbe ingannare" se Mosca intensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell'uso da parte di Kiev di una "bomba sporca" menzionata dal governo russo: hanno dichiarato oggi in una nota congiunta Parigi, Londra e Washington. I ministri degli Esteri francese, britannico e americano "respingono le accuse palesemente false della Russia secondo cui l'Ucraina si starebbe preparando a usare una bomba sporca sul proprio territorio". Gli ucraini e l'Occidente sospettano che la Russia sia pronta a far esplodere essa stessa una "bomba sporca" per giustificare un'escalation militare. (ANSA).