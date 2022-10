Russia chiede riunione Consiglio Onu domani su bomba sporca Kiev

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - La Russia ha chiesto che il Consiglio di sicurezza dell'Onu affronti domani il tema della "bomba sporca" che Kiev si starebbe preparando ad usare come "provocazione" nel conflitto in Ucraina. Lo ha riferito una fonte alla Tass. In precedenza il vice rappresentante russo all'Onu Dmitry Polyansky aveva detto alla stampa: "Queste informazioni continuano ad arrivare, vogliamo fornirle, ci aspettiamo che il segretario generale se ne occupi e che ne tenga conto durante i suoi contatti con gli occidentali e con l'Ucraina". (ANSA).