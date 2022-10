Si stacca pezzo di soffitto, ferito direttore di banca

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 OTT - Il direttore di un istituto bancario di Castellarano (Reggio Emilia), un 51enne di Modena, è stato colpito alla testa da un pezzo di laterizio, una tavella, che si è staccata dal soffitto della filiale. E' successo poco dopo le 15.30 in una filiale di Cassa di Risparmio di Bologna, gruppo Intesa Sanpaolo. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale civile di Baggiovara e non è in pericolo di vita. E' intervenuto personale del dipartimento di Sanità pubblica, servizio prevenzione e sicurezza ambienti del lavoro dell'Ausl di Reggio Emilia attivato dai carabinieri della Stazione di Castellarano, oltre ai vigili del fuoco che hanno dichiarato l'inagibilità del locale. (ANSA).