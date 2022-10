Uomo ucciso con colpi di arma da fuoco nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Un uomo è stato trovato ferito a colpi d'arma a bordo di un'auto a Cornaredo, nella tarda serata di ieri ed e poi morto al suo arrivo in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Corsico, era un marocchino 45enne, pregiudicato, e l'omicidio sarebbe scaturito a seguito di un litigio in un bar. L'uomo, quando sono arrivati i soccorsi, chiamati perché i residenti avevano sentito gli spari, era seduto al lato del guidatore, con in mano un coltello a serramanico, con due ferite da arma da fuoco al petto e all'addome. Trasportato all'ospedale San Carlo, è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. (ANSA).