Casa Bianca, lavoriamo per liberare Griner e altri americani

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - L'amministrazione Usa "ha continuato ad impegnare la Russia attraverso ogni canale disponibile e a fare ogni sforzo per portare a casa Brittney Griner, come pure per sostenere altri americani detenuti in Russia, compreso il nostro concittadino ingiustamente detenuto Paul Whelan": lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, ricordando che il presidente Usa "ha dimostrato che vuole fare il massimo e prendere decisioni difficili per riportare a casa gli americani, come la sua amministrazione ha fatto con successo da altri Paesi nel mondo". (ANSA).