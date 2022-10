Covid: 2 morti e 683 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - Altre due persone sono morte per le conseguenze dell'infezione da Sars-CoV 2 in Alto Adige. Si tratta di una donna fra i 70 ed i 79 anni ed un uomo fra gli 80 e gli 89, con i quali il totale delle vittime del Covid-19, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 1.571. Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 683 nuovi casi positivi: di questi, 18 sono stati rilevati sulla base di 238 tamponi pcr e 665 sulla base di 3.159 test antigenici. Continua a diminuire il valore dell'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che ora è 603 (89 in meno rispetto ad ieri). Aumentano di nuovo, invece, gli attualmente positivi in isolamento che sono 4.647 (361 in più), così come i pazienti Covid-19 ricoverati in area media che, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 95 (10 in più rispetto al giorno precedente. Solo un paziente (1 in meno) viene assistito in terapia intensiva e 8 (2 in meno rispetto alla settimana precedente) nelle cliniche private. Le persone dichiarate guarite sono 320 per un totale di 273.940. (ANSA).