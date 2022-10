Donna uccisa a Bolzano: il marito ha confessato. Lei lo aveva già denunciato per maltrattamenti

Ha confessato e ora si trova in carcere a Bolzano Avni Mecja, il marito di Alexandra Elena Mocanu, la donna 35enne, trovata domenica uccisa nel loro appartamento. Ieri sera l’uomo si era costituito, dopo una breve fuga, questa notte la procura ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato.

A seguito degli indizi di reato raccolti e delle dichiarazioni confessorie dell’indagato, il provvedimento di fermo è stata eseguito dalla squadra mobile della Questura di Bolzano, informa la procura. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia disposta dalla procura. Spetterà al Gip convalidare l'arresto.

Due anni fa Alexandra Elena Mocanu, la donna uccisa sabato sera nel suo appartamento a Bolzano, aveva già denunciato per maltrattamenti suo marito Avni Mecja. La coppia all’epoca viveva ancora a Verona. Per questo motivo l’uomo per un periodo aveva l’obbligo di dimora presso i suoi genitori, ma poi c'è stato un nuovo riavvicinamento e Mocanu ha raggiunto sua moglie a Bolzano, dove la donna nel frattempo si era trasferita. Alexandra lascia un figlio, nato da un’altra relazione, che vive con la nonna in Romania.