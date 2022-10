Iran, studenti che hanno manifestato saranno processati

(ANSA) - TEHERAN, 25 OTT - "Alcuni studenti sono stati rilasciati mentre altri, che erano attivi nelle rivolte e che soprattutto hanno legami con gruppi criminali, saranno messi a processo per avere agito contro il Paese". Lo ha detto il portavoce della magistratura iraniana Massoud Setayeshi, come riporta Irna, parlando degli studenti arrestati durante le dimostrazioni, in corso da oltre un mese in varie città dell'Iran, per Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. In questi giorni sono stati avviati processi contro alcuni dei dimostranti a Teheran, Alborz, Isfahan e nel Kurdestan, provincia di cui Mahsa Amini era originaria. Secondo i dati di Hrana, agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani, sarebbero oltre 12mila le persone arrestate durante la repressione delle proteste. (ANSA).