Meloni alla Camera per la fiducia: "Economia, il motto del Governo sarà: non disturbare chi vuole fare" - Il discorso

La premier, Giorgia Meloni è giunta a Montecitorio dove tra pochi minuti inizierà il dibattito per la fiducia al Governo. Al termine del suo discorso, Meloni consegnerà il testo al Senato.

La diretta sul discorso

"La situazione dell'Italia non consente di perdere tempo". «E' una grande responsabilità» per il governo e «per chi quella fiducia deve concederla o negarla. E' un momento fondamentali della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci. Grazie a chi vorrà esprimersi, qualunque sia la scelta che farà».

«Un ringraziamento va ai partiti della coalizione di governo, ai miei Fratelli d’Italia, alla Lega a Forza Italia, a Noi moderati ai loro leader, a quel centrodestra che» dopo avere vinto le elezioni ha dato «vita a governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia».

«Per noi la celerità è un fatto naturale e doveroso perchè la condizione difficilissima del Paese non consente di titubare e di perdere temnpo e noi non intendiamo farlo».

«Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle oggi» c'è quello di essere «la prima donna capo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto» sento «la responsabilità che ho nei confronti che di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera. Meloni ha ricordato anche quelle donne che «hanno costruito quella scala che oggi permette a me di rompere il tetto di cristallo».

«Il mio ringraziamento, il più sentito, va al popolo italiano, a chi ha deciso di non mancare l'appuntamento elettorale e ha espresso il proprio voto» nel «processo democratico che vuiole nel popolo e solo nel popolo la siovranità».

«Gli elettori hanno scelto il centrodestra» con il suo programma, «manterremo quegli impegni. So bene che ad alcuni osservatori e all’opposizione non piaceranno molte» delle nostre «proposte, ma non assecondo quella deriva per cui la democrazia» è più per qualcuno e meno per qualcun altro.

«Chi vuole vigilare suil nostro governo gli direi che possono spendere meglio il loro tempo: in qust’aula ci sono valide battagliere forze dell’opposizone che possono farsi sentire senza aver bisogno di soccorso esterno. Spero che chi dall’estero dice di voler vigilare sull'Italia non manca di rispetto non a me ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere».

«L'Italia è a pieno titolo parte dell’Occidente e del suo sistema di alleanze: è stato fondatore Ue, dell’alleanza altantica, parte del G7 e culla insieme alla Grecia della civiltà occidentale e del suo sistema di valori, libertà uguaglianza e democrazia» e alle sue radici «classiche e giudaico-cristiane».

«L'Italia ha il dovere e il diritto di stare a testa alta nei consessi internazionali, con spirito costruttivo ma senza inferiorità, coniugando interesse nazionale con destino comune europeo e occidentale. L’alleanza atlantica garantisce pace e sicurezza. E’ dovere dell’Italia contruibuirvi pienamente perchè la libertà ha un costo»

«Chi si pone» degli interrogativi" sull'Europa «non è un nemico o un eretico ma un pragmatico che non teme di dire se qualcosa può funzionare meglio. Serve un’integrazione più efficace per affrontare le grandi sfide». Meloni ha citato «il motto fondativo 'uniti nella diversità. Questo governo rispetterà le regole in vigore e darà il suo contributo per cambiarne» alcune, a partire dal patto stabilità, ha aggiunto.

«Il mare ha giacimenti di gas che dobbiamo sfruttare a pieno». Si dovrà anche a livello nazionale «rafforzare le misure a sostegno di famiglie e imprese», su bollette e carburanti, un «sostegno imponente» per creare un «argine al caro energia» che «ci costringerà a rinviare alcuni provvedimenti» in programma.

«Soltanto un’Italia che rispetta gli impegni può avere l’autorevolezza per chiedere a livello europeo e occidentale, ad esempio, che gli oneri della crisi internazionale siano suddivisi in modo più equilibrato. E’ quello che intendiamo fare, a partire dalla questione energetica».

«Siamo nel pieno di una tempesta, con un’imbarcazione che ha subito diversi danni, e gli italiani hanno affidato a noi il compito di condurre la nave in porto in questa difficilissima traversata».

«Sbaglia chi crede che sia possibnile barattare la libertà dell’Ucraina con la nostra libertà. Cedere al ricatto di Putin non risolverebbe il problema».

Contro l’inflazione «è indispensabile intervenire con misure volte ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie, partendo dalla riduzione delle imposte sui premi di produttività, dall’innalzamento ulteriore della soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit e dal potenziamento del welfare aziendale. Allo stesso tempo dobbiamo riuscire ad allargare la platea dei beni primari che godono dell’IVA ridotta al 5%. Misure concrete, che dettaglieremo nella prossima legge di bilancio, sulla quale siamo già al lavoro».

«E' nostra intenzione completare il processo per dare a Roma Capitale i poteri e le risorse che competono a una grande capitale europea e dare nuova centralità ai nostri Comuni. Perchè ogni campanile e ogni borgo è un pezzo della nostra identità da difendere. Penso in particolare a quelli che si trovano nelle aree interne, nelle zone montane e nelle terre alte, che hanno bisogno di uno Stato alleato per favorire la residenzialità e combattere lo spopolamento».

«Siamo fermamente convinti del fatto che l’Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale, che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare. Una riforma che consenta all’Italia di passare da una «democrazia interloquente» ad una «democrazia decidente». «Vogliamo partire dall’ipotesi di semipresidenzialismo sul modello francese, che in passato aveva ottenuto un ampio gradimento anche da parte del centrosinistra, ma rimaniamo aperti anche ad altre soluzioni», ha aggiunto Meloni.

«Parallelamente alla riforma presidenziale, intendiamo dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse Regioni italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale. Per la provincia di Bolzano tratteremo del ripristino degli standard di autonomia che nel '92 hanno portato al rilascio della quietanza liberatoria Onu».