Meloni, chi vuole vigilare non rispetta il popolo italiano

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "A chi vuole vigilare sul nostro governo direi che possono spendere meglio il loro tempo: in quest'aula ci sono valide, battagliere, forze dell'opposizone che possono farsi sentire senza aver bisogno di soccorso esterno. Spero che chi dall'estero dice di voler vigilare sull'Italia non manca di rispetto non a me ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere". Lo afferma il premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera. (ANSA).