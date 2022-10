Meloni, mai provato simpatie per regimi, fascismo compreso

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Libertà e democrazia sono gli elementi distintivi della civiltà europea contemporanea nei quali da sempre mi riconosco. E dunque, a dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera. (ANSA).