Meloni, non vogliamo sabotare l'Ue ma che sia più efficace

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - L'obiettivo del governo "non è frenare o sabotare l'integrazione europea ma contribuire a indirizzarla verso una maggiore efficacia in risposta alle crisi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera. "Non mi sfugge - aggiunge - la curiosità per la postura che avrà l'Italia nell'Europa, dentro le istituzioni, perché quello è il luogo in cui i farà sentire forte la sua voce". (ANSA).