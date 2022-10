Svezia: trovata la nave sorella dell'iconica Vasa

(ANSA) - STOCCOLMA, 25 OTT - Il museo della nave Vasa, vascello da guerra del 1600, è una delle attrazioni turistiche più gettonate tra i vacanzieri in Svezia. Oggi è stato annunciato il ritrovamento della nave sorella Äpplet vicino all'isola di Vaxholm, nell'arcipelago di Stoccolma. "E' uno dei ritrovamenti archeologici più importanti che abbiamo fatto" ha detto l'archeologo marino Jim Hansson, riportato dall'agenzia Tt aggiungendo che ora sarà possibile fare degli studi comparativi con la Vasa che "ci permetteranno di dare uno sguardo completo". Non ci sono piani per spostare il relitto visto che "è preservata bene lì dove è" e che questo permetterebbe a futuri archeologi di fare ulteriori ricerche nello stesso luogo. La nave Äpplet assieme a Vasa risale all'età di maggior splendore del regno di Svezia e faceva parte dell'armata svedese che nel 1630 andò in Germania per combattere nella Guerra dei 30 anni. Il Vasa affondò nel suo viaggio inaugurale, mentre Äpplet prestò servizio nella Marina svedese per diversi anni prima di essere dismessa e affondata volutamente vicino a Stoccolma. (ANSA).