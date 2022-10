Von der Leyen, Ue verserà 1,5 mld al mese all'Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 25 OTT - "L'Ucraina ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese solo per le spese correnti. Io lavoro affinché l'Ue assuma una partecipazione equa in questo sforzo, garantendo 1,5 miliardi al mese, fino a quando sarà necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo a Berlino, alla Conferenza di ricostruzione in corso nella capitale tedesca. "Sono 18 miliardi di euro per il 2023", ha aggiunto. (ANSA).