Atenei leader sostenibilità, Berkeley prima,Italia seconda in Ue

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Nella prima classifica QS World University Rankings: Sustainability, su come le università stiano agendo per affrontare i problemi ambientali e sociali più pressanti del mondo, L'Università della California, Berkeley, è stata nominata leader globale, ottenendo i migliori punteggi sia nella categoria Impatto ambientale che in quella Impatto sociale, ognuna delle quali contribuisce al 50% del punteggio complessivo. Seguono due atenei canadesi, l'Università di Toronto e l'Università della British Columbia. L'Italia, con 31 università classificate, è il secondo Paese dell' Unione Europea più rappresentato e il sesto al mondo. QS ha valutato oltre 1300 università che soddisfano specifici requisiti di idoneità specificati nella metodologia della classifica. Di queste, 700 compaiono in questa classifica. (ANSA).