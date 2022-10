Domani Comitato sicurezza Viminale su migranti e ordine pubblico

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - E' in programma domani alle 12 al Viminale il primo Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nella riunione - cui parteciperanno i vertici delle forze dell'ordine e dell'intelligence, nonchè il comandante generale della Guardia costiera, ammiraglio Nicola Carlone - saranno approfonditi in particolare i temi del contrasto ai flussi migratori irregolari, in forte aumento e dell'ordine pubblico, con una stagione di manifestazioni di piazza da gestire al meglio. (ANSA).