Lite in famiglia: accoltellato dal padre, è fuori pericolo

(ANSA) - BIELLA, 26 OTT - Il padre ha inferto un colpo di coltello in pieno petto al figlio per poi darsi alla fuga, ma si è trattato di una ferita non grave. Risulta questa la dinamica della lite in famiglia avvenuta nell'abitazione del genitore, nel Biellese, a Valdilana. I toni si sono accesi ed è a questo punto che il figlio di 43 anni è stato raggiunto da una coltellata al petto. E' stata la madre a caricare il figlio sulla propria auto e a dirigersi in ospedale, avvertendo nel frattempo i carabinieri dell'accaduto. L'auto con madre e figlio è stata raggiunta dall'ambulanza all'altezza in un paese vicino, a Pray. E proprio qui i sanitari hanno medicato l'uomo per poi procedere con il ricovero nell' ospedale di Borgosesia (Vercelli). Le condizioni del 43enne erano meno gravi del previsto. Nel frattempo i carabinieri di Valdilana si sono messi sulle tracce del padre, che si era inizialmente allontanato. Una volta individuato è stato raggiunto e fermato, portato poi in caserma per le formalità di rito. Il coltello è stato posto sotto sequestro. (ANSA).