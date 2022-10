Tassista morto dopo pestaggio a Torino, tre indagati

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Ci sono tre indagati in procura a Torino per il caso di Pasquale di Francesco, il tassista aggredito lo scorso giugno in Piazza Bengasi, alla periferia del capoluogo piemontese, e deceduto nei giorni scorsi dopo un lungo periodo in coma. Sono una ragazza di 26 anni e due uomini di 28 anni, entrambi già arrestati e detenuti in carcere e ai domiciliari per altri reati. La vittima avrebbe litigato con la donna, che conosceva in quanto cliente abituale, a giugno, il giorno prima di essere picchiato. Il procedimento per ora è aperto per rapina e 'morte in conseguenza di altro reato'. Domani verrà ordinata l'autopsia. (ANSA).