Terremoto: Curcio, dopo emergenza riflessione su problemi

(ANSA) - CAMERINO, 26 OTT - "Il dopo emergenza deve rappresentare un momento di riflessione e di analisi dei problemi preesistenti. Le emergenze non risolvono le criticità precedenti, ma le amplificano". Così il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio all'inaugurazione della sede provvisoria del Comune di Camerino nella zona del 'cratere' sismico maceratese alla quale hanno partecipato tante autorità tra cui il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Problemi che sarebbero arrivati, non certo con la veemenza di una forza devastante, - ha osservato Curcio - ma che si sarebbero ugualmente manifestati, magari amplificati. Dobbiamo recuperare l'opportunità drammatica rappresentata da queste emergenze - ha concluso il capo della Protezione Civili - per sollecitare una riflessione su come trasformare in risorse per la comunità nazionale alcuni territori che soffrivano di dinamiche particolarmente difficili". La nuova sede temporanea del Comune camerte sorge nell'ex area di protezione civile, quartiere Vallicelle e occupa una superficie di 2.700 mq, su due piani che ospitano tutti gli uffici comunali precedentemente dislocati in tre differenti edifici; ci sono spazi dedicati alle attività di giunta e amministrazione comunale. L'intervento è stato finanziato con 2,2 milioni di euro dalla Protezione civile nazionale. Dal 27 ottobre la struttura sarà pienamente operativa. (ANSA).