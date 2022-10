Trieste 68 anni fa tornava italiana, cerimonia piazza Unità

(ANSA) - TRIESTE, 26 OTT - Trieste 68 anni fa tornava all'Italia. Per questo oggi c'è stata una cerimonia in piazza Unità d'Italia con alzabandiera, che ha reso onore al Gonfalone della città decorato di medaglia d'oro al valor militare. Vi hanno preso parte, insieme alle autorità civili e militari e alle associazioni combattentistiche, d'arma e dei corpi logistici ovviamente, la Brigata Alpina della Julia e una compagnia di formazione interforze con il reggimento logistico Ariete di Maniago, la Direzione marittima di Trieste, il secondo aerostormo di Rivolto, i comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e agenti della Questura. Tra le autorità in piazza dell'Unità d'Italia era presente anche l'assessore regionale al Lavoro e alla Famiglia Alessia Rosolen. L'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha parlato di cerimonie che sono "testimonianza sempre viva, sentita ed emozionante: ci ricordano che la volontà popolare quando è forte e incrollabile non può essere soffocata o soverchiata, anche se il percorso è lungo e doloroso". Ripercorriamo "la vicenda novecentesca delle nostre terre e raccogliamo lo spirito che l'ha animata, l'insegnamento che ne possiamo trarre per la nostra vita quotidiana e il coraggio che ci infonde per il futuro", ha aggiunto. Alle 17 si svolgerà l'ammainabandiera. (ANSA).