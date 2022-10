Usa-Ue lanciano task force comune su riduzione inflazione

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - Usa e Ue lanciano la task force comune sulla Inflaction reduction act, la recente legge Usa per ridurre gli effetti dell'inflazione, per "continuare a promuovere una più profonda comprensione dei progressi significativi della legge sull'abbassamento dei costi per le famiglie, i nostri comuni obiettivi climatici, le opportunità e le preoccupazioni per i produttori della Ue". Lo rende noto il Consiglio per la sicurezza nazionale, il cui vice consigliere Mike Pyle ha incontrato Bjoern Seibert, capo di gabinetto della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen per discutere di varie priorità, tra cui la ricostruzione dell'Ucraina. Nel loro incontro hanno lanciato anche la task force sull'inflazione, che si riunirà per la prima volta la prossima settimana. (ANSA).