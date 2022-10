Canadair precipita e si schianta sull'Etna

(ANSA) - CATANIA, 27 OTT - Un Canadair è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell'Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. Non si hanno al momento notizie sull'equipaggio e sulle cause dell'incidente. Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118. (ANSA).