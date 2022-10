Chiavari taglia le bollette, risparmi per famiglie in difficoltà

(ANSA) - CHIAVARI, 27 OTT - "Destineremo i 125mila euro risparmiati sulla bolletta energetica al pagamento delle utenze, degli affitti e altri bisogni delle persone seguite dai servizi sociali". Ad annunciarlo attraverso le pagine del Secolo XIX il sindaco di Chiavari Federico Messuti. "Destiniamo al sociale la cifra che siamo riusciti a risparmiare grazie alla convenzione Consip stipulata lo scorso mese di marzo e valida fino al 31 ottobre del prossimo anno". La convenzione stipulata dalla città di Chiavari con la centrale acquisti della pubblica amministrazione ha permesso al Comune di abbattere fin dal mese di aprile i costi per il consumo di energia elettrica. E così sarà anche per il gas sempre grazie ad un'altra convenzione Consip, stipulata ad ottobre 2021 e valida per 6 anni. "Ad aprile - ha spiegato il sindaco - avevamo stimato un sovrapprezzo della fornitura di gas di 173 mila euro, relativo ai restanti mesi del 2022, ma grazie alla convenzione, alla stagione più calda del previsto e alla mancata accensione degli impianti di alcuni edifici il Comune prevede una spesa di circa 116 mila". "Il Comune ha risparmiato lasciando inalterati i servizi rivolti alla cittadinanza - ha aggiunto il vicesindaco e assessore al bilancio Michela Canepa -. In un momento storico in cui le amministrazioni comunali fanno fatica a sostenere le spese rivedendo i propri bilanci e tagliando i servizi pubblici, Chiavari ha agito in maniera previdente, con un'oculata gestione". (ANSA).