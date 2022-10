Colpiva le passanti, in centro a Udine, con calci alla schiena: preso l'aggressore

Colpiva donne di diverse età con calci alla schiena o al ventre per poi fuggire rapidamente. L'aggressore è stato individuato e bloccato oggi, dopo diversi episodi violenti che si erano verificati negli ultimi giorni lungo le vie del centro di Udine.

L’attività di indagine del personale della Polizia della Questura friulana, in collaborazione anche con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, ha permesso di individuare precise responsabilità nei confronti di una persona senza fissa dimora. Sono in corso ulteriori attività di accertamento in Questura.