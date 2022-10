Convegno no gender trasloca dal Campidoglio, è polemica

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il convegno sul gender promosso da associazioni cattoliche e dal Family Day sloggia dal Campidoglio. La prima locandina, diffusa una settimana fa, oltre ai nomi dei relatori -dal giornalista Boffi al presidente del Family Day Gandolfini- indicava la data del 28 ottobre e il luogo, ovvero la sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultima locandina indica come luogo invece la sala Baldini, comunque fuori dal Campidoglio. Il primo manifesto aveva scatenato la polemica fra i dem. Tante le segnalazioni e i post contro un convegno no gender nelle sale del Campidoglio guidato da un'amministrazione di sinistra. La consigliera del Pd Giulia Tempesta tentò di chiudere il caso sostenendo che "il cerimoniale del Campidoglio il 17 ottobre ha intimato agli organizzatori di rimuovere dalla locandina l'indicazione della Sala e ha diffidato gli stessi dalla diffusione". La lista Raggi con Antonio De Santis attacca "Il Campidoglio perde la bussola e gestisce, in maniera a dir poco imbarazzante, la vicenda del Family Day in programma domani. Prima concede la Sala della Protomoteca poi prende tempo e cerca di sbrogliare una situazione che ha suscitato le ire della comunità Lgbt". (ANSA).